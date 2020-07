Cosimo Di Lauro, 37enne di Brindisi, è morto ieri sera per le conseguenze di un terribile incidente stradale verificatosi sull’autostrada A22 del Brennero nel tratto tra Verona Nord e Nogarole Rocca.

L’uomo – che risiedeva al nord per motivi di lavoro – era alla guida di un furgone che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato.

Altre due persone sono rimaste ferite e sono state portate al Magalini di Villafranca in codice giallo.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi.