Non è estate a Ceglie Messapica senza il Ceglie Food Festival che torna anche nel 2019 per l’undicesima edizione. L’evento organizzato per il secondo anno consecutivo dall’agenzia di promozione New Music Promotion con il supporto del comune di Ceglie Messapica e della scuola di gastronomia Medita.

Tema principale di questa edizione il Mediterraneo come culla di cultura culinaria e terra di accoglienza. Come tradizione, anche quest’anno non mancheranno le aree tematiche e le novità. Come sempre l’area del belvedere Monterrone e piazza Sant’Antonio saranno pronte ad ospitare gli stand gastronomici e l’area street food, in piazza Plebiscito come sempre ci sarà l’area spettacolo e coking show. Nella sede della scuola di gastronomia, organizzate dalla nuova gestione ci saranno nei quattro giorni di Food Festival le master class sul mondo del cibo mediterraneo ed in particolare sul nostro oro di puglia, l’olio di oliva. Oltre a questo ci saranno degli eventi dedicati ai formaggi della nostra terra, si potrà vedere come nasce il pane ed un laboratorio di pasticceria, con ospite d’eccezione il “Biscotto Cegliese” e la pasta di mandorle.

L’anteprima del festival che andrà in scena dall’8 all’11 agosto sarà tutto da ridere, se nelle zone dello street food gli operatori saranno pronti per preparare i loro prodotti, in Piazza Plebiscito si svolgerà lo show travolgente di Renato Ciardo.

Nelle giornate successive sul palco ritornerà anche Federico Quaranta conduttore di Decanter su Radio Due per intrattenere e presentare gli show cooking. Saranno più di dieci le esibizioni tra chef di riferimento ma anche personalità di spicco del mondo enogastronomico, che racconteranno la loro particolare esperienza nello sviluppare un determinato prodotto che ha portato un concreto sviluppo al loro territorio.

Oltre chef di riferimento, saranno presentati gli chef emergenti pugliesi e perché no, anche i politici locali che si cimenteranno in una sorta di “gara tra sindaci in cucina”, è questa anche una delle novità di quest’anno.

Durante la quattro giorni non mancheranno, come tradizione vuole, gli show della New Music Promotion, musica, spettacoli teatrali e cabaret. Tutto condito dai laboratori dedicati ai più piccoli, i bambini sono curiosi, i bambini sono golosi: ecco delle attività pensate apposta per loro.

Il programma completo dell’evento sarà presentato in conferenza stampa martedì 6 agosto 2019 alle 9.30, presso la sede della scuola di Gastronomia “Medita”. La stampa è invitata a partecipare.