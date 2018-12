I Carabinieri della Stazione di Latiano al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà, per indebito utilizzo di carta di credito, una signora 58enne del luogo. La donna il 12 dicembre scorso ha rinvenuto nel parcheggio di un supermercato del luogo una carta postamat unitamente al codice PIN, smarrita da una signora 80enne di Latiano. Utilizzando indebitamente la carta la signora ha effettuato ben 9 operazioni di acquisto precisamente in alcuni supermercati della zona, un pieno di carburante da un distributore, nonché acquistato alcuni capi di vestiario precisamente maglioni in un negozio di abbigliamento. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri a seguito della disamina delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nelle attività commerciali, hanno permesso di identificare la responsabile che ha ammesso le responsabilità in ordine alla vicenda. L’indagata ha effettuato spese ammontanti a 300,00€.