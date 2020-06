Tutti Cavalieri a tavola: soprattutto medici e infermieri di tutta Italia, in prima linea in questi mesi di Emergenza Covid 19.

Nelle scorse ore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso le onorificenze a italiane ed italiani, che con lo spirito che contraddistingue questo nostro popolo, hanno fatto in proprio, rendendosi protagonisti di atti eroici durante la lunga emergenza.

Ma chi, tra medici e personale sanitario, non è stato poi tale, decidendo di non risparmiarsi? Anche a tutti i medici ed operatori sanitari va un premio.

E ci hanno pensato i due “Carmine Dipietrangelo”: il primo, più conosciuto come “Fabrizio”, è l’anima di “Giudamino Cantina” ristorante nel centro storico di Mesagne; l’altro, il politico di lungo corso, lasciato da tempo l’impegno attivo per nuove scommesse con sé stesso è da anni un “vigneron” con “Tenute Lu Spada” (terreni a ridosso del Cillarese) e con una spiccata passione per la vinificazione condivisa assieme ad altri nomi della cultura locale.

I “due Carmine” hanno pensato di riservare a tutti i medici ed operatori sanitari italiani, quali eroi nascosti contro il Covid 19, una gradita sorpresa. Adesso che si potrà liberamente circolare, infatti, a tutti gli operatori sanitari che trascorreranno qualche ora almeno a Mesagne, fermandosi a colazione o a cena da “Giudamino”, oltre ad un prezzo speciale sui pasti, berranno gratis il vino prodotto dalle Tenute “Lu Spada”: un’occasione per scoprire la Puglia gastronomica, vinicola e solidale, alzando i calici con l’augurio che il peggio sia alle spalle e il futuro…….lo costruiamo insieme.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

RISTORANTE GIUDAMINO CANTINA – TENUTE LU SPADA