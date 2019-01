Quinta partita di campionato mercoledì pomeriggio per la squadra femminile di basket under 14 della Polisportiva Bozzano, quinta vittoria, tra l’ altro in un periodo festivo in cui le nostre ragazze sono state impegnate anche in un importante torneo.

E il derby con le ragazze del Volorosa, sul parquet vincente del Palamelfi, non ha tradito le attese del pubblico , delle famiglie, dei tifosi. Il nostro coach Rosaria Balsamo ha puntualmente trasmesso, insieme naturalmente a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, quelle caratteristiche di grinta e sacrificio che non sono mai scontate da mettere in campo in una disciplina come il basket.

Così, il nostro capitano Alessia Vitali e compagne superano brillantemente, 55 a 29, le ragazze allenate dal coach Annarita Pagliara, attraverso una costante organizzazione di gioco e attuando una difesa quasi insuperabile. “Le nostre guerriere, sempre e comunque, in ogni partita di campionato o torneo, anche negli allenamenti, con la giusta mentalità che cerchiamo sempre di imprimere e valorizzare – hanno dichiarato il mental coach Luciano Esperti e il Presidente Cristina Carone.

Quella concentrazione e mentalità che le ragazze under 14 hanno anche dimostrato nel corso del Torneo Caroli Basketball Cup ( che si è svolto dal 2 al 6 gennaio a Gallipoli), una manifestazione di spessore internazionale a cui hanno partecipato compagini forti e importanti.

E’ stato un torneo molto importante per la Polisportiva, anche un’ ulteriore esperienza sotto il profilo umano per le nostre atlete che hanno potuto tra l’ altro affinare la preparazione atletica e agonistica proprio in vista della ripresa del campionato. Grande soddisfazione, la premiazione della nostra Serena come miglior giovane del torneo categoria 2004.

POLISPORTIVA BOZZANO