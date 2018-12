Lo straordinario quartetto di Mattew Lee rivisita in chiave Rock’n’Roll le atmosfere delle più grandi hit del Natale: sarà questo il filo conduttore del fortunatissimo “Christmas Show” che Matthew Lee torna a proporre al pubblico di BIANCA.

A partire dalla 22.00 in piazza della Libertà l’eclettico pianista scalderà la serata e darà avvio a una serie di eventi. Quattro potentissimi appuntamenti con la musica live che accompagneranno la fine del 2018.

Rock’n’Roll ma non solo: in scaletta sono previsti anche grandi classici, brani inediti e qualche piacevole sorpresa, come d’abitudine per un artista conosciuto per essere particolarmente generoso con il pubblico. Un coinvolgente, trascinante, affascinante viaggio nelle sonorità del Natale, dove tecnica ed anima si fondono in maniera straordinaria, creando un inconsueto mix di divertimento allo stato puro e di emozione.

Uno show da non perdere, divertente, elettrizzante, energico ed effettivamente unico. La formazione che si esibirà sul palco di Piazza della Libertà è composta da:

• Piano e voce: Matthew Lee

• Chitarra: Frank Carrera

• Basso: Alessandro Infusini

• Batteria: Matteo Pierpaoli