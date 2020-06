“Nell’ambito del procedimento di revisione AIA dell’impianto Versalis, il Comune di Brindisi valuti la possibilità di chiedere la riapertura dei termini di presentazione delle osservazioni del pubblico a seguito del deposito di importanti modifiche integrative presentate dalla società in corso di procedura”. Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie, che hanno inviato una lettera con proposte e dettagliate osservazioni tecniche al sindaco Riccardo Rossi e all’Assessora all’Ambiente Roberta Lopalco.

“Nel caso in cui – continuano – questo non sia possibile, chiediamo che il Comune si faccia portatore di una serie di osservazioni tecniche con richiesta di precise prescrizioni sull’utilizzo di ogni torcia, inclusa la nuova torcia a terra, che tenga conto del ‘bilancio di materia del sistema torce’ e non prescinda dai diversi tipi di utilizzi: emergenze, disservizi utilities, transitori di regime di marcia, bonifiche di apparecchiature e sistemi di tubazioni per manutenzione. Come abbiamo sempre sostenuto – evidenziano i consiglieri – *il tema* del giusto bilanciamento tra ambiente e lavoro va affrontato nelle sedi individuate dalla legge affinché si trovino soluzioni che possano migliorare *le attuali condizioni* per la comunità, senza cadere in sterili quanto dannose divisioni. Con questo contributo vogliamo continuare a dimostrare come la nostra sia un’opposizione costruttiva e responsabile, pronta a dare i propri suggerimenti sulle vicende più delicate per la città” concludono.

MoVimento 5 Stelle Brindisi