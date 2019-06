Prosegue l’attività di analisi e monitoraggio delle questioni rilevanti sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica della provincia nell’ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presiedute dal Prefetto Guidato.

Nel corso dell’incontro, svoltosi nella mattinata odierna, unitamente ai vertici territoriali delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti di RFI, nonché del Dirigente del Compartimento della Polizia ferroviaria di Bari, da poco insediatasi, sono stati esaminati i profili relativi alla stazione ferroviaria, con particolare riferimento ai sistemi di videosorveglianza.

Si è proceduto poi all’esame e successiva approvazione del progetto di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, proposto dal Comune di Brindisi nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno “Scuole Sicure 2019/2020 “, che prevede per l’Ente locale un finanziamento di 40.788,89 euro.

Il Comune di Brindisi ha presentato la scheda progettuale riferita all’arco temporale del prossimo anno scolastico, che si concretizza nell’installazione di telecamere presso nove scuole medie, nello svolgimento di specifiche attività aggiuntive di controllo e prevenzione da parte della Polizia Locale, in sinergia e coordinamento con le Forze di Polizia a competenza generale ed una campagna educativa presso le scuole coinvolte, con il coinvolgimento di personale specializzato della ASL Br.

Il progetto si inserisce nella cornice voluta dal Ministro dell’Interno che, con recente decreto, ha destinato le risorse ministeriali derivanti dal Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti presso gli Istituti scolastici, al fine di elevare la cornice di sicurezza nelle aree interessate.

Si è proceduto, inoltre, ad esaminare ed approvare il progetto presentato dal Comune di Sandonaci, che prevede interventi di installazione di sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, nell’ambito di un avviso pubblico previsto dalla Regione Puglia per la “ concessione di finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale “ .

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI