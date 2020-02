Valanga di notizie positive per Villa Castelli. La Regione Puglia con relativo avviso pubblico emanato ad Agosto scorso ha bandito un finanziamento per il potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di Soggetti Privati rivolto in particolare ad Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni di Volontariato, Parrocchie e Privato Sociale.

E’ notizia di questi giorni che sia l’Asd La Battaglia che la Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli di Villa Castelli, abbiano ricevuto un finanziamento di € 79.000 ciascuno, finalizzata a qualificare il patrimonio impiantistico comunale esistente, concedendo contributi in conto capitale a sostegno della realizzazione di progetti necessari volti all’ ampliamento delle possibilità di utilizzo degli spazi e/o degli impianti sportivi esistenti.

Come sindaco di Villa Castelli non posso non esprimere la mia profonda gioia per il costante e qualificato lavoro che vari professionisti della nostra città hanno messo in campo per raggiungere questo obiettivo.

L’azione è finanziata per 6 milioni di euro con il bilancio autonomo della Regione Puglia e per 2 milioni di euro con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 in più c’è stato un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro nel bilancio di previsione 2020.

Giovanni Barletta

Sindaco di Villa Castelli