I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione di attività d’indagine, scaturita dalla querela presentata da un 40enne, hanno denunciato in stato di libertà un pensionato 84enne del luogo, per lesioni personali e minaccia. In particolare, il pensionato, lo scorso 2 aprile, per futili motivi di vicinato legati alla pulizia del vano scala, ha minacciato con un bastone in legno il denunciante che nella discussione ha riportato varie escoriazioni a una mano.