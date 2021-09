Sta riscuotendo un grande successo di pubblico e critica la Mostra “Modigliani Experience” grazie alla quale è possibile ammirare le opere del grande maestro livornese nel format esperenziale modlight ideato e realizzato dallo stesso Istituto che ne porta il nome.

“L’evento ha caratterizzato l’offerta culturale estiva promossa dalla città di Mesagne legandosi bene con la programmazione curata dall’Amministrazione comunale. Siamo ancora a metà del percorso, seppur in un periodo naturalmente meno affollato l’esposizione può ancora sorprendere tanti visitatori”, commenta il sindaco della città di Mesagne, Antonio Matarrelli.

“E’ una delle proposte artistiche di maggiore interesse dell’intero territorio regionale. Una mostra, un’esposizione che sta contribuendo enormemente anche alla promozione turistica di Mesagne e dell’intero entroterra della Provincia di Brindisi”, spiega Pierangelo Argentieri, ideatore e promotore del progetto Puglia Walking Art, che poi aggiunge: “In questo contesto appoggiamo in pieno la prestigiosa candidatura di Mesagne quale Capitale Italiana della Cultura 2024. Con l’avvicinarsi dell’autunno inoltre la mostra aprirà i propri battenti alle scuole. Metteremo in campo un tour dedicato a studenti e docenti”. La mostra è un vero e proprio viaggio che permette di rivivere in un ideale atelier – fatto anche di musiche, voci fuori campo e video – la vita di Modigliani ed approfondire le informazioni sulle sue opere più importanti.

“Un format che nei primi due mesi è stato premiato dalla presenza di un numero importante di visitatori ma anche dalla critica di settore. L’impegno congiunto prosegue, per il prossimo periodo sarà prioritario il coinvolgimento delle scuole”, dichiara Marco Calò, consulente alle Politiche culturali e scolastiche. Insieme alla mostra continuano gli eventi collaterali che si svolgono all’interno del Castello Normanno Svevo. I prossimi appuntamenti sono programmati per venerdì 24 settembre e per domenica 31 ottobre. ‘Modigliani Experience’ può essere visitata sino al prossimo 1° novembre e segue gli orari di apertura del Castello.

Per la realizzazione della mostra sono stati fondamentali anche i partner privati, che hanno confermato il loro sostegno, dimostrando fiducia nei confronti dei valori dell’arte, della cultura e della promozione del territorio. Nello specifico: Apulia Diagnostic, Centro Diagnostico Omega, Laboratorio Analisi Cliniche e chimiche del Dott. C. Mardighian & C., Produttori di Manduria.