Per la prima volta in assoluto le due più importanti competizioni giovanili europee maschili e femminili saranno giocate in Provincia di Brindisi, rispettivamente nei circoli tennis di Latiano e Mesagne.

I campi del C.T. Latiano e del C. T. Dino De Guido di Mesagne, dal 31 luglio al 2 agosto 2024, ospiteranno le due più importanti manifestazioni sportive juniores di rilievo internazionale:

La Junior Davis Cup by Bnp Paribas under 16 maschile e la Summer Cup Reina/Soisbault under 18 femminile rappresentano una straordinaria opportunità per gli appassionati del Tennis per ammirare giovani promesse del tennis mondiale come accaduto in passato con i campioni Nadal, Zverev, Musetti, Cobolli, Nardi e Paolini.

Le due manifestazioni europee, organizzate da Tennis Europe e ITF (International Tennis Federation) con il parere della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), sono dedicate alle squadre nazionali maschili under 16 e femminili Under 18.

Le gare inizieranno mercoledì 31 luglio e si svolgeranno per tre giorni sino al 2 agosto, sui campi in terra rossa dei due circoli, permettendo a chiunque, con ingresso libero, di vivere l’emozione del grande tennis con l’esibizione dei giovani e delle giovani tenniste internazionali.

La Coppa Davis Junior by BNP Paribas, che verrà disputata sui campi del CT Latiano, ospiterà le 8 nazionali under 16 maschili dell’Italia, Svezia, Serbia, Romania, Grecia, Cipro, Slovenia e Croazia. Mentre la European Summer Cup verrà disputata sui campi del CT Mesagne ed ospiterà le nazionali femminili under 18 dell’Italia, Gran Bretagna, Grecia, Slovacchia, Portogallo, Slovenia, Turchia ed Ucraina.

Grande soddisfazione espressa dall’Avv. Alessandro Dell’Aquila, Consigliere Regionale della FITP per la Provincia di Brindisi e componente della Commissione Nazionale Corego, che ha sottolineato l’importanza per la nostra Provincia, per i nostri circoli e per gli appassionati di tennis di avere, in contemporanea, due eventi internazionali di grandissimo rilievo.

Tale risultato è il frutto di un grande lavoro svolto in questi anni dal Comitato Regionale Pugliese e dai circoli dell’intera Regione che hanno permesso alla Puglia di diventare punto di riferimento del tennis europeo e mondiale.

Ringrazio Fernando Miglietta Presidente del Circolo Tennis Latiano e Nicola De Guido Presidente del Circolo Tennis “ Dino De Guido” di Mesagne per avere permesso la realizzazione in contemporanea dei due eventi.

La conferenza stampa è prevista per il 25 luglio 2024 alle ore 18,30 presso Tenuta Moreno alla presenza delle Autorità, tra cui il Vice Presidente della FITP Dott. Isidoro Alvisi, il Consigliere Nazionale Donato Calabrese e il Dott. Francesco Mantegazza Presidente del Comitato Regionale Puglia, il Dott. Mario Palmisano Delegato Coni Brindisi nonchè il Presidente della Provincia di Brindisi e Sindaco del Comune di Mesagne Dott. Antonio Matarrelli ed il Sindaco del Comune di Latiano Avv. Cosimo Maiorano.