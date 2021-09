.

A Fasano. i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà un 34enne del luogo per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. A seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa, gli operanti sono intervenuti in una via del centro abitato in quanto era stata segnalata la presenza di una persona a torso nudo camminare con un’ascia in mano. Giunti sul posto, i militari hanno individuato e proceduto al controllo dell’uomo che ha consegnato spontaneamente l’arma bianca, sottoposta a sequestro.