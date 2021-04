Dopo la sua partecipazione a X-Factor 2020, dove è arrivata con la sua storia di studentessa DSA, Bea Lambe partecipa sempre più spesso ad eventi, dove partendo dalla sua storia e dal suo brano “Superpotere”, racconta in musica i suoi desideri ed emozioni. E’ lei l’ospite d’eccezione del webinar “Emozioni d’a-mare” aperto a studenti e docenti e organizzato dal Coordinamento Regionale AID Puglia il Gruppo Editoriale La Scuola SEI per parlare delle specifiche diversità di ognuno attraverso narrazioni di storie, a partire da quella della formidabile Bea.

“Abbiamo già tanti iscritti all’evento che saranno con noi venerdì 23 aprile dalle 11,30 alle 12,30. L’obiettivo è trattare i temi della ricerca della propria realizzazione e dell’importanza della scuola nel creare ambienti di apprendimento positivi.

Il webinar non intende trattare soltanto la specifica questione degli studenti con DSA, quanto piuttosto incoraggiare tutti i ragazzi e le ragazze, indistintamente, che, trovandosi in situazioni particolari di disagio, oggetto di bullismo, o in preda a fobia scolare o depressione, demoralizzazione per un insuccesso scolastico o per altra causa legata alla vita privata, non sempre trovano nelle persone di riferimento, famiglia e insegnanti, un appoggio o quell’incoraggiamento necessario a proseguire con fiducia sulla strada della realizzazione delle proprie aspirazioni e dei propri sogni.

Lo scopo dell’evento è quindi parlare delle specifiche diversità di ognuno attraverso narrazioni di storie a partire da quella della formidabile Bea Lambe.

All’evento parteciperanno, oltre ad Anna Perrone (Coordinatore Regionale AID PUGLIA) e Bea Lambe (cantante), Massimiliano Abbritti, (direttore Gruppo Editoriale La Scuola SEI) e Adele Maria Veste, (docente esperta in DSA)

Durante l’evento gli insegnanti e gli studenti potranno porre domande in chat a Bea Lambe e a tutti i relatori.

Come partecipare

L’evento è gratuito. E’ richiesta iscrizione al seguente link:

http://emozionidamare.lascuolasei.com/

AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )

nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima colpisca circa 1.900.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).

Esistono sezioni aid in tutti i capoluoghi di provincia della puglia:

