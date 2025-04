Il Polo BiblioMuseale di Brindisi e ARCoPu – Associazione Regionale dei Cori di Puglia APS, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia, propongono la stagione concertistica “Musica al Museo”. Dal barocco allo swing, dal gospel al contemporaneo, la stagione si articola con quattro appuntamenti, da maggio a settembre al Museo Ribezzo, piazza Duomo – Brindisi.

Primo appuntamento: domenica 4 maggio 2025 ore 18:30.

IO CREDO, CONNESSIONI MUSICALI BAROCCHE

Dalla Venezia di Antonio Vivaldi alla Puglia di Nicola Fago e Leonardo Leo

Coro Giovanile Pugliese | Ensemble dell’Orchestra Giovanile Magna Grecia | Luigi Leo – direttore

Io Credo è un programma musicale che esplora le connessioni barocche tra la Venezia di Antonio Vivaldi e la Puglia di Nicola Fago e Leonardo Leo, mettendo in luce l’intensa ricchezza stilistica e la spiritualità del periodo. Il programma si apre con il Credo RV 591 di Vivaldi, un’opera monumentale che combina fervore religioso e virtuosismo, seguita dal Magnificat di Giovanni Battista Martini, caratterizzato da una scrittura brillante e una vivace alternanza di sezione solistiche e corali.

La novità assoluta è data dalla prima esecuzione moderna del Credo di Leonardo Leo e di Nicola Fago, due compositori pugliesi ricchi di profondità emotiva.

Il Laetatus sum di Vivaldi, con il suo slancio gioioso, completa questo viaggio, offrendo una visione vibrante e solenne della fede.

Un programma che celebra la varietà e l’evoluzione della musica sacra barocca, unendo passato e presente con grande forza espressiva.

Prossimi appuntamenti al Ribezzo: venerdì 30 maggio – THE “SWING” STORY | venerdì 19 settembre – GOSPEL DREAM | domenica 28 settembre – ABIDE WITH ME

Tutti gli appuntamenti, con inizio alle ore 18:30, sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0831544257, sino ad esaurimento posti disponibili.

Profilo degli artisti e programma completo: https://www.arcopu.com/it/cosa-facciamo/musica-al-museo