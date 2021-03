A seguito della convocazione del Consiglio Generale della CISL FP di Puglia, in data odierna, si è tenuto l’incontro per eleggere il nuovo Segretario Generale. All’incontro, svoltosi in videoconferenza, ha visto la presenza del Segretario Generale CISL FP Maurizio Petriccioli ed il Segretario Generale della Cisl Puglia, Antonio Castellucci.

Dopo otto anni alla guida della Cisl Fp Taranto Brindisi, Aldo Gemma viene eletto come nuovo Segretario Generale Cisl Fp Puglia.

Questi gli incarichi ed i componenti della Segreteria Regionale:

– ALDO GEMMA –

Segretario Generale

Rappresentanza generale e legale

Responsabile rapporti con le Istituzioni

Rapporti sindacali interni ed esterni alla Confederazione ed alla Federazione

Politiche investimenti e partecipazioni finanziarie

Gestione risorse umane

ARPA

– TINA DE LUCA –

Segretario Regionale

Regolamenti e statuti

Politiche organizzative

Gestione permessi sindacali

Politiche prevenzione e sicurezza sul lavoro

Responsabile Privacy

Rapporti con Coordinamento Femminile

Tesseramento e Assicurazioni colpa grave

Politiche dell’informazione e della comunicazione

Distacchi ed aspettative sindacali

Politiche della formazione

– LUIGI VERARDI –

Segretario Regionale

Bilancio e amministrazione

Tesseramento-gestione del flusso economico

Contrattazione INAS

Terzo Settore

Piani di proselitismo

Sono costituiti i seguenti Dipartimenti:

Dipartimento contrattuale Autonomie Locali

Dipartimento contrattuale Sanità Pubblica

Dipartimento contrattuale Sanità Privata

Dipartimento contrattuale Area Dirigenza

Dipartimento Politiche Sociali

Dipartimento Contrattuale Enti Centrali