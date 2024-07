San Benedetto del Tronto, Rieti, Reggio Calabria, Messina, Salerno e Lamezia Terme. Il curriculum calcistico dell’avvocato Andrea Gianni è fatto di grandi piazze. E’ a lui che il Brindisi targato Giuseppe Roma e Marco Dova, ha affidato le chiavi del comando. Il direttore generale si occupa anche dell’area tecnica e, in queste ore, assieme al tecnico Alessandro Monticciolo, è impegnato per allestire la squadra che avrà il compito di far dimenticare una delle stagioni più sciagurate della storia del calcio biancazzurro.

Lo abbiamo incontrato nel quartier generale biancazzurro per scambiare le prime impressioni e qualche anticipazione sul futuro.

Benvenuto Andrea, in questo mese avete svolto un duro lavoro dietro le quinte ed ottenuto il risultato a cui molti non credevano…

E’ cosi. La società, grazie all’impegno dei suoi collaboratori, è stata in grado di svolgere un lavoro meticoloso e capillare. Lavorando silenziosamente dalla mattina alla sera, siamo riusciti a raggiungere il risultato minimo che ci eravamo prefissati, ovvero l’iscrizione al campionato. Questo è già un grande traguardo, considerando che sono stati eseguiti 161 pagamenti e gestite numerose vertenze.

Si dice che l’esborso sia vicino al milione di euro solo per sanare le pendenze con gli atleti ed il fisco

Anche se non conosco i numeri precisi, l’esborso è stato notevole e mi piacerebbe che questo impegno della società fosse compreso e riconosciuto.

Quali sono i valori e gli obiettivi principali della società?

Vorrei far capire alla piazza che da qui in avanti saremo una società presente sul territorio e che farà della trasparenza, della serietà e dell’abnegazione al lavoro i suoi punti di forza. Ringrazio la proprietà che ci ha messo in condizione di lavorare e di allestire una squadra competitiva per il campionato. Come ha detto il Presidente, il nostro obiettivo è la salvezza, ma Brindisi, con la sua città, i suoi tifosi e la sua squadra, merita una squadra competitiva.

Che Brindisi vedremo nel prossimo campionato?

La squadra sarà un bel mix di giovani talenti già temprati per il campionato e giocatori con esperienza. Confidiamo molto nel nostro allenatore, che ha le idee chiare su come affrontare la stagione e ha deciso come giocare. Abbiamo cercato di accontentarlo il più possibile, perché non possiamo perdere tempo e dobbiamo fare in modo che i giocatori entrino subito negli schemi di gioco del mister. Per questo motivo, abbiamo inserito molti giocatori che lui conosceva e che ha già allenato, oltre a qualche elemento di categoria superiore.

Come vi state organizzando per il ritiro precampionato e per la campagna abbonamenti?

Gli ultimi giorni del mese saranno dedicati alle visite mediche. Poi qualche giorno di preparazione in sede prima della partenza nel ritiro a San Giovanni in Fiore, nella stessa località in cui si allena il Foggia.

La campagna abbonamenti è allo studio di una società che curerà il marketing e tutta la parte organizzativa. Attendiamo di conoscere qualcosa sui possibili lavori allo Stadio, se saranno svolti in questa stagione o meno e quali eventuali disagi potranno causare. Ad oggi non abbiamo notizie e non è pronto il cronoprogramma, quindi non posso fornire dettagli in merito. In ogni caso siamo sicuri di poter gestire al meglio la situazione.