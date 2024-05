Ritorna il 2 giugno 2024 presso l’Arena 30-40 di Carovigno, il Disney Family Day, l’evento che trasporterà grandi e piccini nel magico mondo Disney, regalando una giornata indimenticabile a tutti gli appassionati, dalle ore 11.30 alle ore 19.00.

In questa edizione del Disney Family Day, siamo orgogliosi di presentare due ospiti speciali che renderanno l’evento ancora più indimenticabile. Arianna Craviotto, talentuosa doppiatrice e content creator, prenderà parte all’evento con la sua performance unica. Dopo lo spettacolo, avrà l’opportunità di incontrare i suoi numerosi fan nel suggestivo meet & greet. L’energia e il talento di Arianna Craviotto hanno conquistato il pubblico sui social media, grazie alle sue imitazioni di cartoni animati, film e serie TV. Il suo format di doppiaggio live “Arianna fa le voci” è diventato un vero successo, regalando momenti di pura magia e divertimento a tutti gli spettatori.

E per concludere in grande stile, Stefano Bersola e Giulia Ottonello si esibiranno per la prima volta con il loro nuovo formato, il DisneiAmo Duet. Stefano Bersola, noto cantante ufficiale per Yamato Video e interprete di famose sigle di animazione come City Hunter e Lamù, unirà le sue straordinarie doti vocali a quelle di Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di AMICI con Maria De Filippi e voce ufficiale di Amy Adams nel doppiaggio cantato di film come “Come D’Incanto”, “The Muppets” e “Come per Disincanto e vissero tutti infelici e scontenti”. Lo spettacolo DisneiAmo Duet sarà un viaggio emozionante attraverso i successi più famosi del mondo Disney, un omaggio ai 100 anni di magia che la Disney ha regalato al pubblico di tutto il mondo.

Il Disney Family Day promette di essere un’esperienza unica, con una varietà di spettacoli, intrattenimento e divertimento per tutta la famiglia. Mascotte, parate, gonfiabili, truccabimbi e laboratori creativi stupiranno i visitatori di ogni età, regalando loro ricordi indimenticabili. L’evento prenderà il via alle ore 11.30, e si prospetta una giornata ricca di sorprese e momenti magici.

Per partecipare a questa straordinaria festa Disney, i visitatori sono invitati ad acquistare i biglietti online attraverso il sito sito web ufficiale di TicketSms all’indirizzo https://www.ticketsms.it/event/Disney-Family-Day-Arena-30-40-Carovigno-02-06-2024 . Siamo consapevoli che i biglietti sono limitati e si stanno esaurendo rapidamente, quindi consigliamo di affrettarsi per assicurarsi un posto a questo evento unico nel suo genere.