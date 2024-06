Il Partito Democratico di Ceglie Messapica in questi giorni ha riunito tesserati e simpatizzanti per analizzare i risultati dell’ultima tornata elettorale. Dal confronto è scaturito un evidente senso di soddisfazione per il buon risultato ottenuto . La consistente crescita a livello nazionale, lo straordinario risultato di essere la prima forza in Puglia e in tutto il Sud, l’ottimo risultato ottenuto nella nostra Ceglie, rappresentano un chiaro segnale di speranza. La strada, a nostro avviso, è tracciata. Le forze progressiste che si aprono con lealtà e serietà al mondo della società civile devono e possono determinare l’alternativa a questa destra pregna di spavalderia e incapacità a mantenere le promesse elettorali. Ora siamo consapevoli che, anche a Ceglie, un progetto serio e alternativo al malgoverno delle destre è possibile. Ceglie oggi è una città priva di servizi essenziali, dal punto della gestione amministrativa è molto carente in materia di trasparenza , correttezza e delle misure necessarie per la prevenzione della corruzione. Ceglie detiene il primato negativo, nella provincia di Brindisi, per reddito procapite. La città non cresce nonostante i finanziamenti erogati, come in tutti i comuni d’Italia, da Regione, Europa, ecc. Purtroppo questa città, con una gestione amministrativa miope e poco avveduta, non è in grado di trasformare questi investimenti in reali situazioni di crescita sociale ed economica. A Ceglie si spende e spande, ma rimane una città povera dove i giovani non trovano opportunità di lavoro e le condizioni necessarie per non andare fuori a cercar migliore fortuna. Il Partito Democratico di Ceglie è consapevole che la necessaria svolta non potrà essere determinata solo con l’apporto delle forze progressiste e di alcune associazioni. Il P.D. crede necessario fare un forte appello alla partecipazione attiva, responsabilità e dovere civico delle donne e uomini della città, dei tanti validi professionisti, delle ragazze e ragazzi e delle persone anziane ,capaci di segnare, con la loro esperienza e amore per Ceglie, un favorevole tragitto che sia qualcosa di più di una semplice speranza. Bisogna puntare a dare alla città il ruolo e le condizioni socio economiche che merita. Non possiamo non reagire al clima di insofferenza e a scelte amministrative di difficile comprensione. Non possiamo continuare ad assistere alle continue beghe interne alla destra cegliese finalizzate a pesare il potere e a farsi dispetti. Il Partito Democratico di Ceglie Messapica vuole determinare le condizioni per realizzare un grande progetto politico per fare uscire Ceglie dal pantano politico che le varie destre,nel corso di questi anni, l’hanno condannata. Un’altra Ceglie è possibile! Ovviamente con la partecipazione attiva di cittadine e cittadini consapevoli dello stato di difficoltà in cui si trova la nostra città.

Come Partito Democratico ringraziamo,ancora una volta, tutte le elettrici ed elettori che, in occasione di queste elezioni Europee, hanno voluto dare il proprio consenso al nostro partito, determinando il primato pugliese del PD e la straordinaria elezione di Antonio Decaro a parlamentare europeo.

PARTITO DEMOCRATICO CEGLIE MESSAPICA