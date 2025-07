Si è svolta stamattina, presso il Comune di Mesagne, la conferenza stampa della settima edizione del MEFF – Messapica Film Festival, alla presenza della Direttrice artistica Floriana Pinto, del Sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, del Consigliere con delega alla Cultura e Turismo Marco Calò e dei giovanissimi ideatori e gestori del Piccolo Cinema Ken Loach.

Il MEFF, che vanta un comitato d’onore con personalità di grande rilievo tra cui il regista Ken Loach, le senatrici Liliana Segre e Ilaria Cucchi, torna con una settimana intensa di film, documentari, masterclass, incontri con gli autori e appuntamenti con esperti e studiosi per comprendere meglio il nostro tempo complesso.

È il consolidamento di un festival dedicato al cinema delle donne e sulle donne che pone al centro i temi importanti dell’umano, dialogando soprattutto con le nuove generazioni. Non è un caso che siano stati proprio i ragazzi e le ragazze del Piccolo Cinema Ken Loach a presentare le novità che li riguardano e gli appuntamenti dei “presidi di umanità in piazza”.

“Un appuntamento fisso, che qualifica l’offerta culturale della città di Mesagne con un evento rilevante nel panorama regionale, di eccellenza per la sua unicità nel contesto nazionale”, ha commentato il sindaco Antonio Matarrelli.

“Possiamo dire senza dubbio che il MEFF si afferma sempre di più sul territorio come contenitore culturale e sociale di alto livello, lo vediamo in primis con quello che succede con il Piccolo Cinema Ken Loach e i traguardi che finora ha raggiunto”, ha dichiarato Floriana Pinto.

“Siamo orgogliosi di un percorso costruito negli anni e felici per il coinvolgimento dei giovanissimi, protagonisti di un segmento fondamentale del Festival”, ha dichiarato il consigliere comunale Marco Calò.

Il programma del festival

Sette i film del concorso internazionale. Il festival si apre il 21 luglio con “Tre amiche” di Emmanuel Mouret, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Si prosegue il 22 luglio con l’iraniano “Il seme del fico sacro” di Mohamad Rasoluf (Premio della Giuria a Cannes). Il 23 luglio sarà proiettato “Tutto l’amore che serve” di Anne-Sophie Bailly. Il 24 luglio ci sarà “All we Imagine as Light”, primo lungometraggio della regista indiana Payal Kapadiya, vincitore del Gran Premio della Giuria sempre a Cannes. Il 25 luglio sarà la volta del film brasiliano “Io sono ancora qui” di Walter Salles (Premio Oscar come miglior film straniero). Il 26 luglio arriva Andrea Arnold con “Bird”, vincitore della Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città. Si chiude il 27 luglio con l’italiano “Vittoria” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (Selezione Ufficiale Mostra del Cinema di Venezia), prodotto tra gli altri da Nanni Moretti.

I film saranno giudicati da una giuria che offre una visione a 360 gradi del cinema: Francesco Di Stefano (montatore dei film di Gabriele Mainetti, che ha lavorato tra gli altri con Sorrentino e Corsicato), Francesco Cancellato (Direttore di Fanpage, sempre in prima linea) e la Dott.ssa Annelore Homberg (psichiatra e psicoterapeuta tedesca, Presidente di Netforp Europa).

Tutti i lungometraggi del concorso internazionale saranno preceduti da cortometraggi iraniani, in collaborazione con il Nostalgia Film Fest di Roma.

Sezioni speciali e masterclass

Tre i documentari scelti per la sezione non competitiva, tre racconti intensi a cui seguirà l’incontro con i registi: “Innocence” del regista Guy Davidi (con il patrocinio di Amnesty International Italia), “Vakhim” di Francesca Pirani e “Padrone Bravo” di Simone Amendola.

Sono previste tre masterclass: una sulla critica cinematografica, una sul tema della sostenibilità (sul set e nella vita) e l’altra sulla scrittura creativa per il cinema.

Giovani protagonisti e progetti

Per quanto riguarda la parte dedicata ai giovanissimi e alle famiglie, il 21 luglio il festival inaugurerà la mostra/podcast “Il mio personaggio”, realizzata con gli studenti e le studentesse delle scuole primarie di Puglia e Sardegna coinvolte nel progetto Meff School Italia. Questo progetto è vincitore del bando di Rilevanza Territoriale del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione.

I ragazzi e le ragazze del Piccolo Cinema Ken Loach proporranno masterclass su recitazione, effetti speciali e animazione, e stanno progettando giochi a tema cinema per grandi e piccini. Inoltre, lanceranno la collaborazione con la casa editrice “L’Asino D’Oro”, ospitando in maniera permanente la collana completa “Bios Pischè – Adolescenza”: 20 piccoli volumi divulgativi scritti da esperti che coinvolgono il lettore attraverso casi clinici, riferimenti a libri, film e serie tv.

Presidi di Umanità e Hub su Ernesto de Martino

Nei Presidi di Umanità si affronterà il presente, il rapporto tra genitori e figli, i giovani autori di reato, violenza e discriminazione nei confronti delle donne. Francesco Cancellato, Direttore di Fanpage, presenterà il suo libro “Nel Continente nero”, mentre il sociologo Marco Omizzolo interverrà sul tema dello sfruttamento del lavoro dei migranti.

Per l’Hub su Ernesto de Martino sono previsti due interventi: un incontro sulle antropologhe che hanno contribuito alla sua ricerca e la svelatura di una targa a lui dedicata per i 60 anni dalla sua scomparsa.

Serata finale

Il 27 luglio, nella serata finale, come evento di chiusura del progetto Meff School Italia sarà proiettato in anteprima il film collettivo realizzato in un anno tra Puglia, Lazio, Toscana e Sardegna.

Il progetto ha coinvolto studenti e studentesse dell’IISS Epifanio Ferdinando, dell’IC Carducci-Materdona e dell’IC Giovanni XXIII-Moro di Mesagne, del Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, del Liceo Scientifico Tullio Levi Civita di Roma, dell’IIS Sassetti-Peruzzi di Firenze e dell’IC Monti di Monti in Sardegna.

Il Messapica Film Festival è prodotto dall’associazione Blue Desk ed è sostenuto dal Comune di Mesagne e dalla Cooperativa Rinascita – Progetto SAI. Tra i partner ci sono l’Università del Salento e La Sapienza di Roma.

Tutte le attività sono aperte e gratuite. Programma completo su www.messapicafilmfestival.it.