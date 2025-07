Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, diretti al contrasto di reati sul territorio e ad un reale incremento della sicurezza alla cittadinanza, i Carabinieri hanno svolto alcuni servizi straordinari in varie aree della Provincia.

A Torre Santa Susanna, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché trovato in possesso di 10 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi, nonché di materiale utile al confezionamento della sostanza; l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto in carcere. Inoltre hanno segnalato all’Autorità amministrativa un uomo poiché trovato in possesso di 20 grammi di marijuana;

A Latiano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti poiché, mentre era alla guida di un monopattino, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, nonché di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio; il giovane, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà. Inoltre i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi nei confronti di un 61enne, condannato alla pena di mesi otto di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza;

A Fasano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, poiché trovato in possesso di 100 grammi di hashish già suddiviso in dosi, nonché di materiale utile al confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio; il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari;

A Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce nei confronti di un 62enne, condannato in via definitiva alla pena di anni e mesi 8 di reclusione per reati contro la persona;

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia.