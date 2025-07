E’ di queste ore la notizia del mancato pagamento delle spettanze (ivi compresa l’indennità di fine rapporto) ai lavoratori da parte di “AVR per l’ambiente” per quqnato di propria competenza, così come ci risulta che non sia stato fatto il bonifico da parte di Teknoservice per il periodo di propria competenza.

La conseguenza è che i lavoratori del settore di igiene ambientale sono senza stipendi e che vengono ancora una volta considerati l’anello debole della catena.

E’ evidente che spetta al Comune attivare tutto ciò che è possibile per il recupero delle somme, a partire da fidejussioni bancarie e canoni di servizio.

Solo in questo modo si eviteranno gli errori del passato ed il riferimento è soprattutto al nuovo gestore la cui presenza in città è ancora invisibile per quanto attiene alla qualità del servizio erogato.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali di Brindisi