Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, intervenuti in due distinti episodi di incendio auto a distanza di un’ora l’uno dall’altro.

Il primo intervento è stato effettuato alle 01:40 lungo la Strada Provinciale 80, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. L’azione tempestiva dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori conseguenze.

Poco dopo, alle 02:40, una seconda squadra è stata allertata per un nuovo incendio in via Andrea Mantegna 21, in città. Anche in questo caso è andata a fuoco un’auto, ma le fiamme hanno coinvolto anche un altro veicolo parcheggiato accanto e danneggiato la facciata di un condominio. Anche qui l’intervento dei pompieri è stato determinante per spegnere il rogo e mettere in sicurezza tutta la zona interessata.

In entrambi i casi saranno le forze dell’ordine a indagare per accertare la natura degli incendi.