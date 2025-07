Il coordinatore Epifani dei ” moderati” ricorda male o peggio è in malafede sulla questione del verde spontaneo sui marciapiedi!

Quando fui eletto nel giugno del 2018 la situazione era disastrosa, ci sono centinaia di foto che riportano il problema dello stradinaggio mancato con erbacce altissime in ogni luogo in città.

Fu un lavoro molto duro riportare alla normalità la situazione.

Ci fu un concorso pubblico , cosa mai fatta prima !, per assumere addetti alla manutenzione del verde.

Ne furono assunti ben 9 specializzati nel settore.

Inoltre con diserbanti a base di aceto diluiti in acqua fu risolto il problema.

Negli anni successivi non c’era vegetazione spontanea sui marciapiedi ed il verde era curato nel limite delle risorse economiche e umane disponibili, 1,5 milioni all’anno.

Oggi, in realtà già con un avvisaglie lo scorso anno , la situazione è ritornata al 2018.

Con piena ed unica responsabilità di questa amministrazione!!!

Quindi caro Epifani , basta con il colpa di Rossi.

Sono 26 mesi dico 26 mesi che governate.

Assumete le vostre responsabilità senza scuse e rimpalli. Non siete stati eletti per questo!

Inoltre è ancor peggio quando i problemi come lo stradinaggio erano risolti ed oggi per sola vostra responsabilità si ripresentano.

Riccardo Rossi