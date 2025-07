Nell’ambito delle attività istituzionali di informazione sulle modalità operative per presentare le proposte di riconoscimento di “Attività storica e di tradizione della Puglia” e sulle opportunità offerte dall’iscrizione nell’Elenco Regionale, con la promozione del marchio “Attività Storiche e di Tradizione”, la Confesercenti della provincia di Brindisi organizza per giovedì 17 luglio, alle ore 16.00, presso la sala consiliare del comune di san Pietro Vernotico, un convegno su “Promozione delle Attività storiche della Regione Puglia”.

L’ obiettivo dell’incontro sarà quello di spiegare ai commercianti e agli esercenti di San Pietro Vernotico le opportunità offerte dalla

Legge regionale sulle Attività storiche (L.30/2021) e sull’importanza che questo riconoscimento ha in termini di prestigio ed identità, sia per le aziende commerciali che per il territorio in cui esse operano. La Regione riconosce quindi il valore e si propone di tutelare negozi, botteghe e locali storici, luoghi della piccola imprenditoria fortemente legati alle comunità.

A tal proposito, presso la sede di Confesercenti di Brindisi (Via Rubini 12), il Centro Assistenza Tecnica (CAT) ha attivato uno Sportello informativo in materia di Attività storiche e di tradizione della Puglia. Tale sportello opera gratuitamente in favore di tutte le imprese interessate per informare, sensibilizzare e promuovere i contenuti della L.R. 30/2021, nonché accompagnare le imprese nell’iter per ottenere il riconoscimento.

Interverranno al convegno il sindaco Maria Lucia Argentieri, l’assessore alle attività produttive, Piero Solazzo, il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo e la coordinatrice di Impresa Donna, Divina Greco. La relazione tecnica sarà affidata alla dott.ssa Monia Carlucci, del CAT Confesercenti Brindisi.

Nel corso del convegno saranno esplicitati al meglio i dettagli sui requisiti per ottenere il riconoscimento ed entrare nell’elenco regionale delle Attività storiche, la documentazione da produrre e le modalità di partecipazione.

Per info:

Cat Confesercenti, Via Rubini n.12, Brindisi.

Tel: 0831523190

Email: brindisi.cat@gmail.com

