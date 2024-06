Si chiude oggi, sabato 15 giugno, il vertice G7 tenuto nella struttura “Borgo Egnatia”, a Savelletri di Fasano, provincia di Brindisi.

La mattinata sarà dedicata ad incontri bilaterali, poi alle 14.00 è prevista la Conferenza stampa di chiusura della Presidenza italiana.

Intanto ieri, i leader delle principali economie mondiali hanno pubblicato il testo finale del summit, delineando un ampio spettro di impegni e posizioni su tematiche cruciali per la comunità internazionale.

Ecco un riassunto dei punti principali del documento “Apulia G7 Leaders’ Communiqué”.

Preambolo

I Leader del Gruppo dei Sette (G7) si sono riuniti in Apulia per riaffermare la loro unità e determinazione nell’affrontare le sfide globali. Si sono impegnati a sostenere i principi democratici, i diritti umani universali e il rispetto del multilateralismo e dello stato di diritto. Hanno ribadito l’importanza di rafforzare le norme internazionali per il beneficio di tutti.

Sostegno all’Ucraina

Il G7 si è impegnato a sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la libertà e nella ricostruzione, promettendo circa 50 miliardi di dollari, utilizzando i proventi dei beni sovrani russi immobilizzati. Hanno deciso di aumentare gli sforzi collettivi per disarmare e finanziare il complesso militare-industriale russo.

Conflitto a Gaza

Il G7 ha sostenuto un accordo globale per un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi e un percorso credibile verso la pace e la soluzione a due stati. Hanno chiesto un aumento significativo e sostenuto dell’assistenza umanitaria.

Collaborazione con i Paesi africani

Il G7 ha annunciato l’iniziativa “Energy for Growth in Africa” per investire in infrastrutture sostenibili e ha lanciato progetti per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita industriale.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Il G7 si è impegnato a migliorare le Banche Multilaterali di Sviluppo per ridurre la povertà e affrontare le sfide globali, facilitando prestiti di 70 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni e chiedendo azioni per affrontare i debiti.

Sicurezza alimentare e resilienza climatica

Hanno lanciato l’iniziativa “Apulia Food Systems” per rafforzare la sicurezza alimentare globale e migliorare la resilienza climatica.

Uguaglianza di genere

Il G7, insieme alle istituzioni finanziarie internazionali, si è impegnato a sbloccare almeno 20 miliardi di dollari in tre anni per promuovere l’emancipazione femminile.

Cambiamento climatico

Il G7 ha preso misure concrete per affrontare il cambiamento climatico, l’inquinamento e la perdita di biodiversità, proponendo contributi nazionali allineati agli obiettivi di 1,5°C e iniziative globali per preservare foreste e oceani e porre fine all’inquinamento da plastica.

Migrazione

Hanno riaffermato l’impegno a gestire la migrazione in sicurezza e legalità, affrontando le cause profonde dell’emigrazione irregolare, migliorando la gestione delle frontiere e promuovendo percorsi migratori sicuri e regolari.