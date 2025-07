Una rassegna di teatro e musica. Al via la terza edizione di “Verdi in Città”, un programma di spettacolo dal vivo che la Fondazione Nuovo Teatro Verdi – con il sostegno del Comune di Brindisi e la collaborazione di Puglia Culture e del Polo Biblio-Museale di Brindisi – organizza tra luglio e agosto disegnando uno scenario di teatro outdoor. Un percorso che unisce i linguaggi della musica, della letteratura e del teatro, pensato per il pubblico di tutte le età che decide di rimanere in città. L’ingresso è libero. Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21 in piazza Duomo a Brindisi nello spazio antistante il Museo archeologico “Ribezzo”, ad eccezione del concerto all’alba dell’8 agosto. Al termine, il pubblico sarà invitato nel chiostro del museo “Ribezzo” per una degustazione di vini offerta dalle cantine “Otri del Salento” e “Vignuolo”.

Si comincia domenica 20 luglio con la parola scritta e riscritta, col mito che si fa relazione. “Itaca per sempre”, ispirato al romanzo di Luigi Malerba, mette in scena un Ulisse e una Penelope che si ritrovano senza riconoscersi davvero. Enrico Lo Verso e Alessia D’Anna offrono un duetto emotivo intenso e vulnerabile. Lui torna stanco, lei è diversa. Nessuna festa, nessun trionfo. Solo due persone che cercano un linguaggio comune dopo troppa distanza. La regia di Alessandra Pizzi scava nel silenzio, nella fragilità, nella distanza come materia teatrale. È un racconto d’amore disilluso, ma per questo più autentico.

Mercoledì 23 luglio il programma vira verso la musica con “Flamenco e Hispano-America”, lo spettacolo del “Jaleo Trio” che compie un viaggio musicale tra l’Andalusia e l’America Latina. Le chitarre di Checco e Gioele Leo, padre e figlio, si intrecciano in un racconto sonoro che attraversa il flamenco tradizionale, brani originali e celebri melodie latine come “Moliendo Cafè”, “Amor de mis amores”, “Bamboleo”. La voce graffiante e le percussioni di Gioacchino De Filippo – cajón, palmas, castañuelas – aggiungono ritmo, colore e profondità. Musica e narrazione si fondono in un rito contemporaneo che infiamma la piazza. Una serata intensa tra tecnica, passione e libertà.

Con domenica 27 luglio si apre una finestra sulla memoria musicale italiana. “E cantava le canzoni. L’arte è la vita di Rino Gaetano” è uno spettacolo che sfugge alla nostalgia e alla ripetizione. Alessio Vassallo, diretto da Alessandra Pizzi, interpreta Rino senza imitarlo cercandone piuttosto l’anima libera, graffiante, ironica. I brani iconici si alternano a frammenti biografici, a parole tratte da interviste, a confessioni a mezza voce. La musica, eseguita dal vivo da Lorenzo Mancarella, diventa parte attiva del racconto: rilegge, sottolinea, rilancia. Una serata per scoprire o riscoprire quanto la leggerezza possa essere una forma profonda di pensiero.

Martedì 29 luglio è il momento della sorpresa, della complicità, del gioco. Con “Improshow”, la compagnia salentina Improvvisart porta in scena uno spettacolo di improvvisazione pura: niente copione, nessuna prova, tutto accade nel momento. Gli attori, guidati dalle suggestioni scritte dal pubblico prima dell’inizio, costruiscono sketch, storie, personaggi, atmosfere. Ogni scena è unica, irripetibile. Una serata di leggerezza vera, intelligenza scenica e risate che nascono dal nulla. E restano. Lo spettatore non è più solo spettatore ma complice e detonatore della creatività in scena.

Si continua domenica 3 agosto con Barbara De Rossi in “Circe. Storia di una maga”. Tratto dal romanzo di Madeline Miller, il reading teatrale è una potente rivisitazione del mito al femminile. Non la Circe degli uomini, dei poemi, delle paure maschili: ma una voce nuova, autonoma, dolente e orgogliosa. Sul palco, pochi elementi essenziali evocano l’isola, le erbe, la solitudine; la musica dal vivo accompagna e intreccia il racconto. Barbara De Rossi dà corpo a un personaggio che non è più solo maga, ma anche figlia, madre, esiliata, donna. Una storia antica che parla direttamente al nostro tempo.

Il palco cambia di nuovo volto martedì 5 agosto con il ritorno, a grande richiesta, di “Schools of Rock”. Dopo il successo dello scorso maggio al Nuovo Teatro Verdi, i docenti delle scuole musicali brindisine tornano a suonare insieme: non più nei panni di insegnanti ma di musicisti. Sul palco, una band compatta attraversa decenni di rock: dai Led Zeppelin ai Pink Floyd, dai Radiohead ai Muse. È un concerto ma anche una dichiarazione d’intenti: fare musica insieme, condividere il palco, mettere in gioco sé stessi. Un atto collettivo che unisce tecnica, passione e comunità. Ogni brano è scelto per quello che rappresenta, per l’energia che sprigiona e per il ricordo che porta con sé.

L’alba di venerdì 8 agosto, con inizio alle ore 4.30, segna uno dei momenti più suggestivi della rassegna, con “Piano Solo”, il concerto all’alba sulla Scalinata Virgilio (il sole sorgerà alle 5.52). Quest’anno è il pianoforte di Mirko Signorile a dare forma e suono al nuovo giorno. La città tace, il cielo schiarisce, e la musica si fa ponte tra notte e luce al lume di candela. Signorile costruisce un paesaggio sonoro tra jazz, lirismo e improvvisazione, in una performance che non ha bisogno di parole. Ogni nota è un bagliore, ogni pausa un respiro. È un momento di sospensione collettiva, di ascolto profondo, di meraviglia condivisa. Un appuntamento che negli anni è diventato rito e promessa.

Infine, domenica 10 agosto, si chiude con “Rose di me”, il concerto in trio di Paola Petrosillo, con Valerio Daniele alla chitarra e Marco Bardoscia al contrabbasso. Un viaggio cantautorale che esplora i paesaggi interiori di un’artista sensibile e intensa. Le canzoni sono delicate ma decise, scritte con la penna di chi conosce il peso delle parole e la misura del silenzio. Petrosillo canta come si scrive un diario: con pudore e verità. Il risultato è un concerto raccolto e avvolgente, che chiude la rassegna con una nota di dolcezza e profondità.

PROGRAMMA “VERDI IN CITTÀ” – III edizione

Domenica 20 luglio ore 21

Enrico Lo Verso e Alessia D’Anna

ITACA PER SEMPRE

Piazza Duomo | Museo archeologico “Ribezzo”

teatro

Mercoledì 23 luglio ore 21

Jaleo Trio

FLAMENCO E HISPANO-AMERICA

musica

Domenica 27 luglio ore 21

Alessio Vassallo

E CANTAVA LE CANZONI

L’ARTE È LA VITA DI RINO GAETANO

Piazza Duomo | Museo archeologico “Ribezzo”

musica e narrazione

Martedì 29 luglio ore 21

Improvvisart

IMPROSHOW

Piazza Duomo | Museo archeologico “Ribezzo”

improvvisazione teatrale

Domenica 3 agosto ore 21

Barbara De Rossi

CIRCE. STORIA DI UNA MAGA

Piazza Duomo | Museo archeologico “Ribezzo”

teatro

Martedì 5 agosto ore 21

Scuole di musica di Brindisi

SCHOOLS OF ROCK

Brindisi suona insieme: la comunità Rock

Piazza Duomo | Museo archeologico “Ribezzo”

musica

Venerdì 8 agosto ore 04.30

Mirko Signorile

PIANO SOLO. CONCERTO ALL’ALBA

Scalinata Virgilio

Domenica 10 agosto ore 21

Paola Petrosillo

con Valerio Daniele e Marco Bardoscia

ROSE DI ME

Piazza Duomo | Museo archeologico “Ribezzo”

musica