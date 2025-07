Brindisi si prepara a una notte di musica vissuta. Sabato 12 luglio, alle 21.30, la Scalinata Virgilio diventa scena aperta sul mare per il live de “I Komandanti”, band che da anni dà voce, corpo e presenza al repertorio di Vasco Rossi. L’ingresso è libero. Il concerto si inserisce nel cartellone di “Meridiani d’Estate 2025”, rassegna culturale e di spettacolo organizzata dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Sono passati quattordici anni da quando Gitano – voce, frontman e anima del progetto – ha dato vita a “I Komandanti”, una delle cover band più longeve e seguite dedicate a Vasco Rossi. Nati con l’idea di ritagliarsi uno spazio nel variegato panorama musicale italiano, oggi vantano oltre 4.000 concerti in Italia e all’estero, un seguito social che supera i 26.000 followers, e un pubblico che continua a crescere a ogni tappa. La band restituisce dal vivo l’anima più vera del rock di Vasco attraversando i pezzi più amati del suo repertorio, da “Sally” e “Ogni volta” ai pezzi da urlare come “Siamo solo noi”, “Rewind”, “Vita spericolata” e “Gli spari sopra”. Sul palco si respira la stessa energia, la stessa passione, e il coinvolgimento è tale da creare un’autentica connessione con il pubblico. Il curriculum live è ricco di appuntamenti di rilievo: dalla “Vasco Day” a Zocca nel 2013 alla “Vasco Night” a Bari, passando per Roma, Svizzera, Belgio e Albania, fino ai motoraduni e alle manifestazioni nelle piazze protagoniste della scena live.

Non solo musica: “I Komandanti” hanno scelto di dare voce anche a un impegno etico sostenendo nel tempo progetti solidali come quelli di Save the Children, dell’Agebeo di Bari – in favore di bambini affetti da leucemia – e della LAV contro il maltrattamento degli animali. Senza dimenticare le tante collaborazioni con i musicisti che, nel tempo, hanno fatto parte della band originale di Vasco. Un percorso in crescendo, fatto di musica vissuta, palco dopo palco, e di quella passione sincera che solo le canzoni di Vasco riescono ad accendere. Lo spirito resta quello di sempre: nessuna distanza, nessuna mediazione, solo il filo diretto delle canzoni, la voce di Gitano e un pubblico pronto a riconoscersi. Una musica che vibra nella pelle, che non ha bisogno di spiegazioni, che si canta per istinto. E “I Komandanti” la sanno riportare sul palco con la stessa fame e la stessa onestà.

E allora sabato 12 luglio sarà una di quelle notti da segnare, da vivere d’un fiato. La voce di Gitano, le chitarre che spingono forte, le canzoni che conosciamo a memoria e che, puntuali, ci trovano sempre al punto giusto. Sulla Scalinata Virgilio, sospesa tra il mare e la città, “I Komandanti” porteranno a Brindisi il suono di un rock che non ha età. Basta esserci: il resto lo fanno la musica, l’estate e quel bisogno urgente, quasi fisico, di cantare insieme.

Data e ora: sabato 12 luglio 2025, ore 21.30

Luogo: Scalinata Virgilio, viale Regina Margherita, Brindisi

Ingresso libero

Rassegna: “Meridiani d’Estate 2025”, a cura del Comune di Brindisi e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi