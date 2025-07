Nel sistema sanitario pugliese continuano ad accadere fatti difficili da giustificare. L’ultimo esempio arriva da Mesagne, dove all’interno di un ospedale pubblico sono stati attivati 12 posti letto per un Hospice. Fin qui nulla di anomalo, se non fosse che la gestione è stata affidata a un soggetto privato, proprio mentre l’assessore regionale al bilancio, Fabiano Amati, proclama la volontà di internalizzare le strutture a bassa complessità assistenziale.

Una contraddizione lampante, che mina la credibilità istituzionale e lascia spazio a interrogativi legittimi: dov’è la coerenza? Qual è la reale direzione della sanità pugliese?

Non si può predicare sanità pubblica e poi agire in senso opposto. Non si può parlare di internalizzazione e allo stesso tempo affidare servizi a soggetti privati. Le parole dell’assessore Amati sono una cosa, i fatti raccontano tutt’altro.

Noi crediamo nella sanità pubblica, ma non possiamo continuare a ignorare i limiti imposti da un bilancio sempre più ristretto. In questo contesto le priorità dovrebbero essere evidenti: rafforzare gli ospedali, potenziare i servizi territoriali, ridurre le liste d’attesa.

Non è più accettabile che si continui a investire in strutture a bassa intensità, come RSA, mentre interi reparti ospedalieri arrancano tra carenze di personale e attrezzature insufficienti.

E se oggi la Puglia è costretta a rincorrere emergenze e a fare i conti con disservizi cronici, è anche per l’incapacità di chi dovrebbe governare con chiarezza, responsabilità e visione.

L’assessore Amati, più che occuparsi di sanità con annunci e slogan, dovrebbe concentrarsi seriamente sul bilancio, di cui è titolare, e garantire un governo delle risorse coerente con gli impegni pubblicamente assunti.

In un sistema in affanno, servono scelte coraggiose, trasparenti, coerenti.

Ai cittadini pugliesi non servono promesse o giochi di prestigio: servono risposte concrete, risultati visibili e una linea di governo chiara.

Tutto ciò che, finora, la gestione Amati ha drammaticamente mancato.

Tommaso Gioia – Consigliere per la Sanità del presidente Emiliano

Maurizio Bruno – Consigliere Regionale PD