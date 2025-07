Riqualificare gli spazi urbani, restituirli ai giovani e valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale è una scelta strategica che guarda al futuro. In quest’ottica, anche il Comune di Brindisi figura tra gli 85 selezionati a livello nazionale per beneficiare dei contributi previsti dall’avviso pubblico “Sport Illumina”, promosso per la realizzazione di playground in aree pubbliche di libero accesso.

Per Brindisi arriveranno 200mila euro, destinati a tre quartieri periferici e simbolici: Tuturano, Sant’Elia e Paradiso. L’obiettivo è restituire centralità a queste comunità attraverso la creazione di spazi sportivi accessibili, sicuri e capaci di generare coesione.

Il progetto, finanziato con oltre 30 milioni di euro, rappresenta una vera rivoluzione culturale: lo sport diventa un linguaggio comune, un ponte tra generazioni, un motore di cittadinanza attiva. Non più soltanto campi da gioco, ma vere e proprie piazze di comunità, dove l’aggregazione nasce spontanea, libera, senza filtri né barriere.

“Sport Illumina” punta infatti a realizzare spazi modulari, inclusivi e riconoscibili, capaci di accogliere attività sportive e ricreative. Il modello è quello degli oratori civici, ma proiettato in una dimensione laica e aperta, dove ogni ragazzo e ogni ragazza possa trovare un punto di riferimento, crescere e sentirsi parte di una comunità.

La graduatoria dei Comuni vincitori è suddivisa in tre cluster:

59 Comuni con popolazione tra i 45.000 e i 100.000 abitanti (tra cui Brindisi)

16 tra i 100.001 e i 200.000 abitanti

10 con popolazione superiore ai 200.001 abitanti