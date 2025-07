Il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria rende noto che la Giunta comunale ha preso atto, con apposita deliberazione, degli elaborati scritto-grafici del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) predisposti dai tecnici redattori del Pug.

Questo passaggio segna un importante passo in avanti nel processo di pianificazione del territorio, consentendo l’avvio della fase di acquisizione dei pareri preventivi da parte degli enti competenti – tra cui l’Autorità di Bacino e Ufficio Sismico Regione Puglia – necessari per la successiva adozione del PUG in Consiglio comunale.

««Si tratta di un traguardo importante che conferma il nostro impegno nel dotare Fasano di questo fondamentale strumento per pianificare lo sviluppo della nostra città dei prossimi decenni – dichiara il Sindaco Francesco Zaccaria –. Un lavoro, che continuerà nei prossimi mesi che, dopo il rilascio dei pareri da parte degli enti preposti, vedrà impegnata tutta l’amministrazione nella fase di adozione e valutazione delle osservazioni che arriveranno dopo l’adozione in consiglio».

Sono già disponibili tutti gli elaborati tecnici, da oggi consultabili online al seguente link: https://tinyurl.com/eleborati-PUG-Fasano

Questa pubblicazione permetterà a cittadini, professionisti e portatori d’interesse di iniziare uno studio approfondito dei contenuti del piano, in vista dell’ulteriore fase di partecipazione pubblica che sarà pianificata già nelle prossime settimane.

«Ringrazio – prosegue il Sindaco – l’assessore Antonio Pagnelli e l’ex assessore all’urbanistica Cisternino, il dirigente Leonardo D’Adamo e l’arch. Nicola Fuzio, progettista e coordinatore RAP di progettazione del PUG, per il grande lavoro svolto sin qui. Continueremo senza sosta a lavorare, nella massima condivisione e confronto, consapevoli che il futuro del territorio si costruisce con il contributo attivo di tutta la comunità».

«Il Piano Urbanistico Generale rappresenta la visione futura della nostra città e la partecipazione di ogni cittadino è stata fondamentale per modellarla al meglio – dice l’assessore all’Urbanistica Antonio Pagnelli –. Per questo, abbiamo previsto un’ampia e articolata fase di consultazione che ha incluso 8 incontri tematici in presenza, dedicati a specifiche aree come Fasano centro, Pezze di Greco, Montalbano, la costa, la collina, e le zone industriali nord e sud. A questi si sono aggiunti incontri di co-pianificazione e l’utilizzo di un portale online per garantire la massima accessibilità e permettere a tutti, tecnici, residenti e portatori d’interesse, di contribuire attivamente con osservazioni e proposte. Solo attraverso un confronto aperto e costruttivo abbiamo potuto dotare Fasano di uno strumento urbanistico che rispecchi appieno le esigenze e le aspirazioni della nostra comunità per i prossimi decenni».

«Dopo diversi anni di intenso e complesso lavoro, siamo giunti alla fase di pre-adozione del PUG di Fasano – dice l’architetto Nicola Fuzio –. Un piano molto complesso ed articolato, che riflette la complessità di un territorio comunale con una straordinaria valenza paesaggistica ed ambientale, ma anche con una serie di criticità determinate da un sistema insediativo policentrico (cinque agglomerati urbani e due marine) e diffuso nel contesto rurale e divenuto negli ultimi anni meta del turismo nazionale e internazionale. Ora entriamo in una fase delicata ma importante, quella della adozione del piano e della conseguente possibilità per tutti i cittadini di presentare delle osservazioni, che ove accolte dal consiglio comunale, potranno perfezionare il PUG e renderlo ancora maggiormente aderente alla realtà ed ai desiderata della comunità locale».

