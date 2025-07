Si è svolto presso Confindustria Brindisi l’incontro con Euroapi, richiesto dalle Segreteria Nazionali di FILCTEM, FEMCA, UILTEC alla presenza delle Segreteria Territoriali di Brindisi e la RSU dello stabilimento. Questo di seguito il comunicato stampa delle Segreterie Nazionali

L’incontro odierno, richiesto da noi per fare chiarezza sullo stato della possibile cessione dello stabilimento brindisino e sullo stato delle produzioni in essere, non ha purtroppo dipanato le preoccupazioni sul futuro del sito e sulla tenuta occupazionale, che sono e restano le nostre principali attenzioni.

L’Ing. Colella, amministratore delegato di EuroAPI Italia, nonché direttrice del sito, ha illustrato la situazione in essere senza fornire rassicurazioni sui volumi produttivi e con un prevedibile impatto sui 230 dipendenti attuali.

Si aggiunge quindi una ulteriore preoccupazione, oltre ai tempi della già decisa cessione del sito. Il piano di riorganizzazione, identificato nel 2024 e confermato quest’anno, dichiara cedibile lo stabilimento e a oggi, unica novità di un certo rilievo, è la manifestazione d’interesse che ha generato una visita in questi giorni allo stabilimento di un potenziale acquirente, che conferma che il percorso di possibile cessione si è quantomeno avviato.

Il piano “Focus27” identifica una tempistica di altri due anni e mezzo, che abbiamo sottolineato essere eccessivi se non intervengono investimenti e incrementi produttivi per la necessità di risposte adeguate alla necessaria continuità produttiva e occupazionale.

La richiesta esplicitata in più momenti dall’amministratrice delegata, di collaborazione tra le parti, presuppone una volontà reciproca di promuovere il confronto, a partire dalle RSU e con le strutture esterne, che eviti, come al nostro livello nazionale, che questo avvenga solo su sollecitazione, e ultimamente anche a livello territoriale. Una condizione che riteniamo necessaria per la fase particolarmente critica che sta vivendo lo stabilimento.

Auspichiamo quindi che nei prossimi appuntamenti, a partire dall’incontro di corporate del prossimo 21 luglio, siano portatori di novità utili alle questioni che abbiamo sollecitato e che si rilevi quel costruttivo confronto che abbiamo auspicato nell’incontro di oggi presso la sede di Confindustria Brindisi.

Le Segreterie Nazionali

FILCTEM CGIL – FEMCA CISL – UILTEC UIL