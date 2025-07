Sesto appuntamento con “LibriAmo… tra gli ulivi!”, la rassegna letteraria organizzata dal Mondadori Point di Fasano, che ospiterà Fausto Bertinotti e il suo nuovo libro “La sinistra che non c’è” (Rai Libri).

L’evento, promosso dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola, é fissato per martedì 15 luglio, alle ore 19.00, nella suggestiva cornice della Masseria San Giovanni, tra gli ulivi secolari della campagna fasanese. A dialogare con Bertinotti sarà la giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 080 5672 761 o recarsi presso Mondadori Point Fasano, in via Roma 29.

Di seguito una sinossi del libro:

“Fausto Bertinotti, una delle figure più influenti della politica italiana degli ultimi decenni, racconta, dalla prospettiva di un protagonista e di un osservatore in prima linea, la parabola della sinistra contemporanea. L’inizio del declino si può far risalire storicamente al crollo dell’Unione Sovietica, quando – insieme con il socialismo reale e le sue storture – viene meno un mito della sinistra: la possibilità di un’alternativa al capitalismo.”

