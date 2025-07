Negli uffici del Comune di Brindisi è stato siglato nelle scorse ore il verbale di consegna dei lavori relativi all’adeguamento della viabilità a servizio della Cittadella dello Sport in contrada Masseriola; lavori che si realizzano nell’ambito del Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, alla cui organizzazione il Comune di Brindisi ha aderito nel 2021.

Tra il Comune di Brindisi e il Commissario dei Giochi del Mediterraneo è stato condiviso, infatti, il percorso per realizzare interventi in due ambiti: lo Stadio “Fanuzzi” in via Brin per interventi di revamping e l’area Cittadella dello Sport in contrada Masseriola per l’adeguamento della viabilità di accesso delle strutture sportive esistenti (Palazzetto Pala Pentassuglia) e incremento di dotazione di aree a parcheggio pubblico.

In virtù di ciò, il 13 maggio dello scorso anno furono stipulate due apposite convenzioni per l’attuazione degli interventi in campo al Comune; il 27 giugno scorso è avvenuta la consegna dei lavori per lo stadio “Fanuzzi” e nelle scorse ore, appunto, quella per l’adeguamento della viabilità a servizio della Cittadella dello Sport, con verbale sottoscritto dai componenti la Stazione appaltante del Comune di Brindisi e la Nuzzaci Strade srl, impresa esecutrice dei lavori.

La scadenza contrattuale dei lavori è fissata al 30 aprile 2026, perché il termine delle lavorazioni è stato previsto in 294 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori