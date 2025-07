A Sant’Elia, cuore popolare e pulsante della periferia brindisina, prende forma una visione concreta e condivisa: trasformare un semplice campo da gioco in un punto di incontro per l’intero quartiere. Un luogo che non è solo spazio fisico, ma simbolo di apertura, inclusione e partecipazione.

Il progetto Scuole Aperte Partecipate Brindisi – parte dell’iniziativa nazionale “Scuole Aperte Partecipate in rete”, attiva in 13 città e selezionata da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – ha restituito nuova vita al playground del quartiere. Capofila dell’intervento il MoVI, in una rete che ha coinvolto scuola, famiglie e comunità locale.

In diverse giornate di partecipazione collettiva, bambini, ragazzi, genitori e volontari hanno lavorato fianco a fianco per trasformare il campo: ridisegnate le linee per basket e calcetto, installati nuovi canestri e porte, e decorata la superficie con i colori e i simboli delle quattro contrade del Palio urbano di Sant’Elia – con al centro l’originale figura del “Santo” venuto dallo spazio.

Oggi quel campo è frequentato ogni giorno da chi vuole giocare, allenarsi o semplicemente ritrovarsi. Ma soprattutto è diventato un palco vivo che ospita eventi, tornei, manifestazioni sportive e momenti di socialità. Un vero e proprio simbolo di comunità che, a partire dalle relazioni, costruisce un’idea di quartiere più accogliente, vivo e partecipato.

Fonte: Territori Educativi – 12 luglio 2025