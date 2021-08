Con ordinanza sindacale è stata disposta l’apertura straordinaria serale del Mercato che si tiene al quartiere Sant’Elia.

L’apertura nel mese di agosto è prevista per domenica 22 agosto dalle ore 17 alla mezzanotte. Il Comune di Brindisi valuterà mensilmente la possibilità di eventuali e successive aperture straordinarie.

È volontà dell’amministrazione comunale creare le condizioni affinché si possano garantire positive ricadute economiche e sociali sulla collettività, nonché maggiori possibilità di guadagno agli operatori commerciali del settore fortemente penalizzati dalla crisi economica causata dall’emergenza pandemica.

Inoltre le alte temperature non fanno registrare molte presenze e la comunità brindisina stessa chiede di poter usufruire di un mercato storico che è un punto di riferimento e uno dei più grandi della Puglia.

In questo modo l’amministrazione accoglie anche la richiesta di Vifa ConfCommercio e Casambulanti Italia di recuperare le date dei mercati che non si sono potute tenere a causa dell’emergenza Covid-19.

Al momento l’attività è consentita dalla colorazione bianca della Regione Puglia, qualora, per decisioni governative intervenute, la Regione Puglia dovesse essere classificata zona arancione o rossa, le disposizioni contenute nell’ordinanza saranno sospese.

“Ho creduto fortemente in questo appuntamento straordinario del Mercato di Sant’Elia – dichiara l’assessore con delega alle Attività produttive, Massimo Vitali -. Per i cittadini sarà un piacere poter usufruire della grande offerta del Mercato in piena estate ma in un orario dalle temperature più accessibili. Allo stesso tempo daremo la possibilità ai commercianti, tanto penalizzati dalla lunga situazione emergenziale, di recuperare in termini di guadagno. Sarà una prima sperimentazione che se verrà accolta positivamente potremo ripetere nei prossimi mesi”.