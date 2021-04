Domenica 18 aprile proseguiranno, nella Asl di Brindisi, le vaccinazioni a domicilio dei pazienti non deambulanti affidate ai medici di medicina generale. Le vaccinazioni domiciliari dei medici di famiglia sono già state avviate nelle scorse settimane con 4.630 dosi somministrate.

Lo comunica il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone: “i medici di medicina generale – spiega – si occupano della vaccinazione a domicilio dei pazienti non deambulanti ed estremamente vulnerabili, come riportato nella circolare del Ministero della Salute. Le vaccinazioni dei medici di famiglia, compatibilmente con la disponibilità delle dosi, continueranno anche negli studi e nei punti vaccinali, secondo il piano strategico regionale”.

I medici di medicina generale, in queste ore, stanno completando le liste dei pazienti estremamente vulnerabili, deambulanti e non, per poter concludere la campagna vaccinale, come da accordi con la Direzione strategica della Asl. I medici di famiglia, inoltre, hanno optato tra la vaccinazione nel proprio studio, nel rispetto delle regole di sicurezza richieste dall’emergenza Covid, e la vaccinazione nei centri territoriali o negli hub allestiti sul territorio. I medici di famiglia stanno compilando elenchi anche di caregiver e conviventi dei pazienti estremamente vulnerabili. Il Dipartimento di prevenzione della Asl prenderà in carico i soggetti identificati e programmerà la loro vaccinazione nei centri presenti sul territorio. Non tutte le persone con elevata fragilità vengono vaccinate dai medici di medicina generale: alcune sono segnalate dai centri specialistici di cura.

Le categorie sono dettagliate sul sito della Regione Puglia a questo link https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/persone-elevata-fragilita

UFFICIO STAMPA ASL BR