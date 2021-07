Nelle giornate del 10 e 11 luglio prossimi si terrà a Chianciano Terme (SI) l’Assemblea Nazionale costituente di Europa Verde. Europa Verde farà parte della grande famiglia del Partito dei Verdi Europei e conterrà in sé tutte le anime dei partiti ecologisti e ambientalisti presenti sul territorio nazionale. La provincia di Brindisi sarà anch’essa presente con quattro delegati eletti dall’Assemblea Provinciale dei Verdi e da quella Regionale di Europa Verde svoltesi lo scorso sabato. I delegati che rappresenteranno, quindi, la provincia di Brindisi a Chianciano sono: Sandra Barberino (Cisternino), Daniele Massaro (Latiano), Caterina Marini (Fasano) e Domenico Turrisi (S. Vito dei Normanni/Brindisi).

Il progetto che sta portando alla nascita di Europa Verde in Italia è ambizioso e importante alla pari dell’importanza del momento storico che su tutto il pianeta si sta vivendo in relazione alla salvaguardia di quel patrimonio pubblico non riproducibile qual è l’ambiente, che costituisce la ricchezza dei popoli e la salvaguardia del futuro. A livello nazionale tante le personalità politiche di spicco che hanno già aderito a Europa Verde, e tra queste Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Eleonora Evi (parlamentare europea “Gruppo Verdi”), Rossella Muroni (Legambiente), Alessandro Fusacchia e Lorenzo Fioramonti (Gruppo Parlamentare “Facciamo Eco – componente Verdi”).

Numerosi i punti che tale progetto fondativo affronterà per contribuire ad un cambiamento Ecosostenibile dell’Italia e dell’Europa, e tra questi non solo Ambiente ma tutto ciò che in modo imprescindibile ruota attorno ad esso: Economia Verde e innovativa, Welfare attivo per i popoli europei, Mobilità verde, Giustizia e Violenza sulle Donne, Migrazioni, Diritto alla Salute e ad un’Alimentazione sana, etica e a kilometro zero, Istruzione, Lavoro, Parità di genere, e Pace del pianeta tutto.

Terminato il congresso nazionale, si procederà con l’elezione degli organi territoriali per qualunque ripartizione (Regioni, province e circoli cittadini). A tal proposito comunichiamo che è possibile tesserarsi a Europa Verde attraverso il seguente link: https://www.tesseramentoev.com/tesseramento/form-inscrizione-web.aspx oppure inviando un’email all’indirizzo verdibrindisi@gmail.com.

Il tesseramento è GRATUITO per chi non abbia compiuto i 26 anni di età.

EUROPA VERDE PROVINCIALE DI BRINDISI