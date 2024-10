La Masseria Gabelloto, un’affascinante struttura risalente al 1600, ha ospitato una splendida giornata di festa per celebrare l’arrivo dell’autunno. Le associazioni AIPD Brindisi, CRAP Helios e Oltre l’Orizzonte si sono unite per un evento indimenticabile, organizzato in collaborazione con l’azienda agricola di Velia Pugliese.

L’evento ha visto i partecipanti impegnati nella raccolta di prodotti di stagione: zucche, melagrane, mele cotogne, mandaranci, arance, pompelmi, bietole e vari aromi. L’azienda agricola ha offerto frutta fresca appena raccolta, insieme a delizioso pane con confettura prodotta in loco, un modo per far assaporare i prodotti della terra in tutta la loro genuinità.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato la presentazione del vino, ottenuto dalle uve raccolte durante la vendemmia solidale presso la stessa masseria. Ai ragazzi partecipanti e alla loro educatrice è stato mostrato l’intero processo di vinificazione, un’esperienza che ha unito insegnamento e divertimento.

Tutti i frutti e gli ortaggi raccolti durante l’evento sono stati poi distribuiti ai ragazzi, che hanno portato a casa un pezzo di questa giornata speciale. L’allegria e il senso di condivisione hanno fatto da cornice a un’esperienza unica, dimostrando ancora una volta che regalare un sorriso non costa nulla, ma ha un valore immenso.

Oltre alla raccolta, con l’educatrice si è discusso di nuove attività da svolgere con i ragazzi, creando così un’occasione di crescita e confronto. La giornata in masseria si è conclusa con la promessa di una nuova festa, questa volta aperta anche alle famiglie, che potrà far vivere loro lo stesso spirito di comunità e partecipazione.

Un’autentica celebrazione dell’autunno, della solidarietà e del legame con la terra, che ha lasciato il segno nel cuore di tutti i presenti.