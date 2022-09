In relazione all’incontro di cui in oggetto, si informa che il Prefetto di Brindisi, con provvedimento adottato in data odierna ai sensi dell’art.2 del TULPS, ha disposto l’ adozione delle seguenti misure organizzative:

• vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite di 100 unità, esclusivamente nelle ricevitorie individuate dalle società sportive di intesa con la Questura sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità;

• vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 di martedì 27 settembre 2022 giorno antecedente la gara;

• trasmissione, a cura della società sportiva “Casarano Calcio”, dell’elenco degli acquirenti alla Questura di Brindisi, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10,00 di mercoledì 28 settembre 2022, giorno della gara;

• impiego bel settore ospiti di n. 20 steward a cura della società di calcio SSD Brindisi F. C.;

• adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate;

• differimento dell’orario di inizio dell’incontro di calcio, dalle ore 15:00 del 28 settembre 2022, alle ore 15:30 dello stesso giorno.