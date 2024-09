Il Brindisi FC aggiunge forze e qualità alla linea difensiva. La società biancazzurra ha tesserato il difensore centrale Juan Cruz Vázquez dall’Estudiantes La Plata, club che milita nella Primera División argentina. A disposizione di mister Alessandro Monticciolo arriva una pedina importante e di grande talento e prospettiva. Classe 2004, originario di Ensenada, nella provincia di Buenos Aires, con passaporto spagnolo, Vázquez è dotato di ottima fisicità (192 cm) e qualità atletiche, ma anche di senso della posizione grazie alla perfetta scelta dei tempi nelle coperture e nelle chiusure. Il Brindisi FC dà il benvenuto a Juan Cruz Vázquez e gli augura un percorso ricco di successi con la maglia biancazzurra.

A partire da oggi, lunedì 2 settembre, è possibile ritirare le tessere di abbonamento al campionato 2024-25 di serie D del Brindisi FC direttamente allo stadio comunale “Franco Fanuzzi”. I sottoscrittori dovranno presentarsi personalmente con la ricevuta nominativa in loro possesso non essendo consentita alcuna forma di delega. In ogni caso, la campagna abbonamenti rimane regolarmente aperta.

Giorni e orari di apertura:

lunedì 2 settembre, ore 17.00-19.30 (sala stampa, area spogliatoi)

martedì 3 settembre, ore 10.00-12.30 (sala stampa, area spogliatoi)

martedì 3 settembre, ore 16.30-20.00 (botteghino, lato tribuna)

mercoledì 4 settembre, ore 10.00-12.30 e 16.30-20.00 (botteghino, lato tribuna)

giovedì 5 settembre, ore 10.00-12.30 e dalle 16.30 (botteghino, lato tribuna)

venerdì 6 settembre, ore 10.00-12.30 (sala stampa, area spogliatoi)

venerdì 6 settembre, ore 16.30-20.00 (botteghino, lato tribuna)

sabato 7 settembre, ore 9.30-12.30 e 16.30-20.00 (botteghino, lato tribuna)

domenica 8 settembre, dalle ore 10.00 (botteghino, lato tribuna)

Ufficio stampa Brindisi FC