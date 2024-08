Primo giorno di ritiro precampionato per il Brindisi FC. La squadra è partita nella prima mattinata di oggi alla volta di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove alloggia presso l’Hotel Duchessa della Sila e si allena allo stadio comunale “Valentino Mazzola”. 1.000 metri sul livello del mare per prepararsi al meglio in vista degli impegni della stagione – il primo ufficiale in Coppa Italia con il Sambiase il 25 agosto – tra lavoro tecnico-tattico e atletico fino a martedì 13 agosto. Dopo l’arrivo alle 12.30, la squadra ha svolto la prima seduta di allenamento alle 18 dividendosi in due gruppi di lavoro: il tecnico Monticciolo ha lavorato sulle dinamiche d’attacco mentre l’allenatore in seconda, Gaetano Ungaro, si è concentrato sui sincronismi del reparto difensivo.

«Sono estremamente soddisfatto della fase di pre-ritiro – ha detto il direttore generale, Andrea Gianni – e della straordinaria atmosfera che i tifosi hanno creato attorno alla squadra. Iniziare con l’entusiasmo e la carica motivazionale del pubblico è sempre il miglior viatico. Qui a San Giovanni in Fiore abbiamo trovato una struttura confortevole e perfettamente adeguata alle esigenze di preparazione della squadra. Per questo ringrazio la proprietà per averci garantito le migliori condizioni di lavoro. Iniziamo il ritiro con la consapevolezza di un programma intenso e impegnativo ma anche consci di ciò che dovremo fare mantenendo sempre la giusta umiltà, il rispetto di tutti e il timore di nessuno».

Ufficio stampa Brindisi FC