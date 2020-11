E’ giallo sulle cause del decesso della persona ritrovata cadavere sui binari intorno alle 7.30 di oggi, a circa 400 metri dalla stazione di Brindisi.

L’Autorità Giudiziaria e le forze dell’ordine si trovano sul posto dell’incidente per effettuare tutti i rilievi al fine di stabilire le modalità dell’accaduto e l’identità della persona che ha perso la vita sui binari, di cui al momento non si conoscono o non sono state ancora rese note le generalità.

Non è noto, inoltre, se la persona sui binari sia deceduta per cause accidentali, per suicidio o se si sia trattato di un incidente.

Sul posto, oltre all’autorità giudiziaria, si sono diretti la Polfer, la Squadra Mobile della Questura di Brindisi e la Polizia Scientifica.

La circolazione sulla linea per Lecce è interrotta provocando disagi e ritardi.

Trenitalia ha attivato bus sostitutivi.

Con aggiornamento alle ore 9:30, Trenitalia ha reso noto che il traffico permane fortemente rallentato.

Maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• FA 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:55)

• IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00)

• ICN 765 Milano Centrale (19:50) – Lecce (9:24)

• ICN 755 Milano Centrale (20:50) – Lecce (8:30)

• RV 12502 Lecce (7:13) – Bari Centrale (8:54)

• RV 12531 Bari Centrale (7:31) – Lecce (9:17)

• RV 12515 Bari Centrale (8:01) – Lecce (9:44)

Treni parzialmente cancellati:

• IC 612 Taranto (10:32) – Milano Centrale (21:45): origine da Bari Centrale (11:55) e sostituito con bus da Taranto a Bari Centrale

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:20) – Lecce (8:50): limitato a Ostuni (7:52), i passeggeri possono utilizzare il treno R 12531 in partenza da Ostuni alle ore 8:23 e in arrivo a Lecce alle ore 9:17

• RV 12521 Bari Centrale (6:31) – Lecce (8:12): limitato a Brindisi (7:41)

• R 12540 Lecce (7:51) – Bari Centrale (9:44): limitato a Squinzano (8:02)