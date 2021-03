Martedì 16 marzo 2021 alle 11.00, nella sala riunioni della Asl in via Napoli a Brindisi, è indetta una conferenza stampa di presentazione dell’appello per la ricerca di operatori sanitari e amministrativi disponibili a dare il contributo come volontari alla campagna vaccinale anti SARS-CoV2.

Intervengono il direttore generale della Asl Giuseppe Campagna vaccinale contro il Covid: da Brindisi un appello ai volontari, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci, i presidenti provinciali degli Ordini di Medici, Infermieri e Farmacisti Arturo Oliva, Antonio Scarpa e Antonio Di Noi, il presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, Loreto Gesualdo.

I volontari saranno formati e svolgeranno a titolo gratuito compiti attinenti al loro profilo professionale nei punti vaccinali presenti sul territorio brindisino.

UFFICIO STAMPA ASL BR