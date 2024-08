Un vasto incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 9, nella zona compresa tra il Canale Patri e il quartiere Sant’Angelo. Le fiamme, alimentate dalla calura di Ferragosto, hanno rapidamente avvolto i canneti, estendendosi su una vasta area e rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

L’incendio, sviluppatosi in poco tempo, ha raggiunto dimensioni preoccupanti.

I vigili del fuoco sono intervenute sul posto con numerosi mezzi per domare le fiamme, cercando di contenere l’avanzata dell’incendio e proteggere le aree circostanti. Il fumo denso ha reso l’aria irrespirabile nelle vicinanze dell’incendio, peggiorando le condizioni già difficili a causa delle alte temperature estive.

Le strade circostanti sono state ricoperte di fuliggine, creando disagi agli abitanti della zona.

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti, ma le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.