Presentato oggi, nella sala Appia della direzione generale in via Napoli, Consapevolmente Caregiver, il progetto sperimentale di assistenza psicologica rivolto a coloro che si prendono cura di una persona non autosufficiente o con disabilità.

Sono intervenuti il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e lo psicologo Gianluca Giannone, coordinatore del progetto.

Hanno partecipato gli psicologi che condurranno le attività cliniche, il referente amministrativo del progetto Lucia Diodicibus, il dirigente amministrativo del Distretto di Brindisi e Mesagne, Giuseppe Solito, i referenti delle associazioni di volontariato che hanno espresso particolare apprezzamento per l’iniziativa.

“Questa tematica è molto importante – ha sottolineato De Nuccio – perché ci dobbiamo prendere cura di chi si prende cura. L’obiettivo è aiutare quelle persone che dedicano la propria vita a un familiare in condizioni di fragilità e alleviare il loro carico di sofferenza. Solo così potranno continuare a svolgere in maniera adeguata il ruolo di caregiver”.

“Consapevolmente Caregiver – ha aggiunto Gigantelli – servirà a migliorare la qualità della vita di chi fa parte del nucleo di relazioni che ruota intorno al paziente. È un progetto sperimentale, ma ci sono tutte le premesse perché possa diventare un’iniziativa permanente”.

Giannone ha sottolineato che l’obiettivo del progetto, realizzato nell’ambito delle misure di Assistenza psicologica sperimentale al caregiver della legge regionale 32 del 2022, è “offrire gli strumenti per gestire gli effetti del carico assistenziale quotidiano, favorire la conoscenza delle tecniche utili a prevenire e fronteggiare la sindrome da stress, informare sui servizi garantiti dal sistema sanitario e dalle associazioni attive sul territorio”.

È un servizio completamente gratuito, strutturato in incontri individuali e di gruppo con psicologi e psicoterapeuti della Asl. Nel progetto hanno un ruolo fondamentale le associazioni, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che lavoreranno in rete per la buona riuscita dell’iniziativa.

Per richiedere il servizio è possibile chiamare i numeri attivati per ogni Distretto sociosanitario, oppure scrivere a consapevolmentecaregiver@asl.brindisi.it.

Tutte le informazioni sono consultabili in uno spazio dedicato sul sito aziendale.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI