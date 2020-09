ANDROMEDA MAXICINEMA BRINDISI

Via Bozzano 2 Tel: 0831/546880

dal 10 al 16 Settembre

SALA 1

Onward – Oltre la magia 18:30

The New Mutant 20:30

Chiamate un dottore! 22:30 No lun, mar e mer

A tutta birra 22:30 Lun, mar e mer

SALA 2

Chiamate un dottore! 19:00

Tenet 21:00

SALA 3

Dreambuilders – La fabbrica dei sogni 18:45

The Vigil 20:30 22:20

SALA 4

Non odiare 18:30 20:20 22:15

SALA 5

Tenet 19:00 22:15

SALA 6

After 2 19:00 21:15

SALA 7

After 2 18:15 20:20 22:30



CINEMA IMPERO (BRINDISI)

Vico de Terribile 6 0831 523 846

dal:

PAOLO GRASSI (CISTERNINO)

Largo dei Navigatori 3929887840

dal

NUOVO CINEMA PARADISO (ERCHIE)

Via Oria 55 Tel: 0831/759414

Dal

Sala Paradiso

Sala Cosimo

Sala Verdi

KENNEDY (FASANO)

Via Pepe 23 Tel: 080/4413150

dal

MASTROIANNI (FASANO)

Via Bellini, 41 Tel.: 080 4425312

dal

ITALIA (FRANCAVILLA FONTANA)

Via S. Cesarea 16 Tel: 0831/812373

dal

TEATRO COMUNALE (MESAGNE)

Via Federico II tel: 339 1338519

dal

MULTISALA SALERNO (ORIA)

Via Manzoni 1 tel: 0831/840214

dal

Sala Gassman

Sala De Sica

CINEMA TEATRO ROMA (OSTUNI)

Via Francesco Tanzarella 41 Tel: 0831/338065

CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE

SLOW CINEMA (OSTUNI)

Corso Mazzini 202 Tel: 3280995608

dal al

MASSIMO (SAN PIETRO VERNOTICO)

Dal