Sabato 4 settembre 2021 alle 19 presso Nervegna – Caffè Letterario è in programma un evento espositivo che unisce fotografia, grafica, armonia, dettagli, colore, dinamicità, ricerca e composizione. Contaminazioni reciproche su tecniche, tendenze e una forte passione sviluppano una visione contemporanea che fa nascere il concept di City Collage. L’esposizione sarà incentrata su pannelli fotografici creati digitalmente, le cui immagini raccontano una ricerca dei luoghi simbolo del capoluogo pugliese in chiave contemporanea. Gli stessi pannelli saranno esposti all’interno del giardino del Palazzo Granafei – Nervegna.

Il progetto è firmato da Genny Giammarruco (fotografa di moda e life style) e Giulia Ruggiero (art director e interior designer internazionale). Entrambe brindisine, si sono ispirate alla propria città per realizzare questo percorso artistico da condividere con il pubblico. La filosofia inclusiva di arte, storia e innovazione è protagonista del loro percorso professionale.

Attraverso i pannelli si mettono in evidenza vari momenti storico-culturali riguardanti Brindisi, una scelta concettuale e stilistica per ricordare l’importanza che la nostra città ha ricoperto nel corso dei secoli.

Il percorso esperienziale si apre con immagini dedicate al porto proseguendo a illustrare vicoli e strade per culminare con la rappresentazione del mare. Un modo alternativo e suggestivo per riscoprire la bellezza dei luoghi della città di Brindisi.

“Per vivere al meglio il percorso offerto da City Collage ed essere parte integrante del progetto è importante guardare e osservare non solo con gli occhi ma anche con il cuore, vivere l’emozione del momento e lasciarsi alla libertà dell’interpretazione delle immagini”, dichiarano le due artiste.

Nervegna – Caffè Letterario è in via Duomo 20 a Brindisi.

Per info e prenotazioni, nervegnacaffeletterario@gmail.com o 392 597 1114.