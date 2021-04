Nel consiglio comunale del 29 aprile, è stata inserita una richiesta di discussione per un intervento nel quartiere Sciaia/Materdomini. Tale punto non abbraccia tutte le problematiche di quartiere, che hanno tempi e modi di attuazione ben più ampi, ma si è reso necessario per l’urgenza dell’imminente arrivo della stagione estiva e per cercare di tamponare situazioni incresciose e pericolose.

Benché l’argomento, elaborato dal gruppo esecutivo del Comitato di quartiere, ed in particolare da un suo referente Massimiliano De Noia, sia stato presentato dal consigliere di FdI che ha contribuito all’elaborazione, chiediamo a tutti i consiglieri di andare oltre le posizioni politiche, di non ridurre l’argomento a dispute partitiche ma di avere un approccio propositivo verso una delle varie problematiche che strozzano il nostro quartiere durante la stagione estiva.

Scusandoci per questa puntigliosa richiesta, maturata solo ed esclusivamente perché abbiamo visto troppo spesso naufragare e soccombere tante altre iniziative, siamo certi della disponibilità di tutti a migliorare la proposta e della qual cosa ringraziamo anticipatamente.

Comitato Sciaia Materdomini

Gruppo Esecutivo