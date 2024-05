Con grande entusiasmo, il Comitato di Brindisi della Croce Rossa Italiana annuncia i risultati delle elezioni tenutesi il 19 maggio u.s. per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Con immensa soddisfazione, è stata riconferma la Presidente Concetta MARRA, la cui leadership e dedizione hanno segnato un periodo di crescita e consolidamento per il nostro Comitato. Al suo fianco, sono stati riconfermati i consiglieri Biagio MASTRANGELO e Francesca LADISA, la cui esperienza e competenza continueranno a essere fondamentali nel perseguimento dei nostri obiettivi.

Accogliamo con calore i nuovi membri del Consiglio: la volontaria Mina ROSATO, che con il suo instancabile impegno promette di portare nuova energia e prospettive, e il consigliere dei giovani Gabriele FLORIO, il cui entusiasmo e visione saranno cruciali per coinvolgere e ispirare le nuove generazioni di volontari.

La Presidente MARRA, a margine della proclamazione, ha voluto ringraziare tutti i Volontari: “È un onore e un privilegio continuare a servire come presidente. La riconferma rappresenta non solo un apprezzamento per il lavoro svolto finora, ma anche una grande responsabilità per il futuro. Il nostro motto, “Continuità e Innovazione per un Volontariato ancora più efficace”, riflette il nostro impegno a mantenere salde le fondamenta costruite, mentre ci apriamo a nuove idee e approcci per migliorare costantemente il nostro operato.”

Auguriamo a tutti i membri del nuovo Consiglio Direttivo un buon lavoro e la giusta motivazione per riuscire a guidare tutti i Volontari, uniti e rafforzati dallo spirito dei 7 Principi della Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità.